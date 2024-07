Attanasio ecco chi è l’ultimo uomo arrestato per l’omicidio dell’ambasciatore | Era fuggito con il capo del commando armato| Esclusiva

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Ora c’è un nome. E anche un volto. In, ilfattoquotidiano.it ha ottenuto i dettagli che riguardano l’due giorni fa a Goma, in Repubblica Democratica del Congo, durante una retata e accusato di aver fatto parte del gruppo che ha organizzato l’imboscata costata la vita all’ambasciatore Luca, al carabiniere Vittorio Iacovacci e all’autista del Pam Mustapha Milambo. Le informazioni arrivano direttamente, seppur in via riservata, dai vertici delle autorità locali: l’mostrato in una foto in manette, in piedi davanti a una capanna, si chiama Yousufu Mirenge Tenge, conosciuto anche come Junior. E il suo nome, per Ilfattoquotidiano.it, non è affatto nuovo. Subito dopo il triplice omicidio, la giustizia congolese si era messa al lavoro con alterne fortune.