Amici brutte notizie per gli autori del talent show | c’entrano Holden e Sarah Toscano

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di giovedì 4 luglio 2024)di Maria De Filippi potrebbe chiudere per sempre i battenti dopo oltre venti edizioni e i dati di vendita al di sotto delle aspettative generali che ora registrano i cantanti uscenti di23. Mida, Petit,, finalisti alla ultima stagione serale delMediaset, non riescono a qualificarsi nella Top20 della classifica di vendite in Italia, FIMI-GFK. Da qui, nasce la preoccupazione generale nei fan attivi nel web, sui social, che il dato catastrofico di vendite singoli e album possa rivelarsi come un inizio della fine del format prodotto e condotto da Maria De Filippi.di Maria De Filippi segna il tracollo in classifica: il dato choc Nella classifica FIMI e Gfk delle vendite della musica in Italia, per ciò che concerne la sezione album e singoli, ii cantanti uscenti di23 deludono fortemente le aspettative dei fan.