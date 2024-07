Wimbledon 2024 | avanti Gauff e Raducanu Navarro sorprende Osaka

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Tutto facile per Coconel secondo turno di. La numero 2 del seeding ha infatti sconfitto nettamente la qualificata romena classe 2004 Anca Todoni con il punteggio di 6-2 6-1. La statunitense affronterà ora un’altra qualificata, la britannica Sonay Kartal.anche la padrona di casa Emma, che si libera di Elise Mertens in un’ora e 15 minuti di gioco, con il punteggio di 6-1 6-2. La britannica, dentro al tabellone principale grazie ad una wild card, attende ora la vincente del match tra Rus e Sakkari. Fuori al secondo turno invece Naomi, che dopo aver sofferto all’esordio contro Parry, incappa nella sconfitta contro Emma, testa di serie numero 19. La statunitense si è imposta per 6-4 6-1. Per la giovane americana ora ci sarà l’interessante sfida contro la classe 2004 russa Diana Shnaider, che ha eliminato Stephens.