Ultime Notizie Roma del 03-07-2024 ore 17 | 10

(Di mercoledì 3 luglio 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno si sta concentrando Plus orientale didonesque l’offensiva russa in Ucraina lo riferiscono fonti di chiesto le forze di zielinski che hanno lanciato droni navalli contro il porto russo sul mar Nero è grave Intanto il bilancio del Rider ieri da mosca su nikopol 4 morti tra cui due minorenni di 9 17 anni capelli neri e andate insieme alla prima visita Chi è dall’inizio della guerra di Viktor orban ha il premier ungherese ha chiesto tedeschi di richiamare uno stato il fuoco immediato per accelerare i negoziati con la Russia Gielo dal Presidente ucraino che ha ribadito la necessità Per chi è più di una pace giusta torniamo in Italia la Commissione Europea ha approvato ai sensi del regolamento Ue concentrazioni il progetto di acquisizione del controllo congiunto di itairways da parte di Lufthansa e del Ministero dell’Economia e delle Finanze l’approvazione è condizionata dal pieno rispetto dei rimedi offerti da Lufthansa la decisione odierna spiega distributivo europeo fa seguito ad un’indagine approfondita delle operazioni proposta compreso l’invio di una comunicazione degli addebiti lufthansa.