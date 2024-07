Tutto questo è assurdo Tu si que vales decisione ufficiale su conduttori e giudici

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Una settimana esatta dall’inizio delle registrazioni e dallo studio di Tu si quearrivano anticipazioni sulla composizione della giuria che faranno discutere. Intanto non è chiaro quale sarà il destino di Giulia Stabile che lo scorso maggio era stata data per sicura partente. Il motivo? Nessuna frizione con Maria De Filippi, sua madrina del resto, piuttosto perché avrebbe il desiderio di dedicarsi maggiormente alla danza. Scriveva infatti Novella 2000 come. >>“L’ha lasciato per Temptation Island”. Scoop choc sulla protagonista di Uomini e Donne. La redazione non l’ha presa bene Cosa è successo “Starebbe infatti lavorando a un progetto che la porterebbe a girare l’Italia in vari teatri eporta chiedersi chi potrebbe sostituirla”.