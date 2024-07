Spinazzola Napoli formula inedita nell’accordo | c’entra la forma fisica del calciatore

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Leonardoè ormai a pochi passi dal divenire un nuovo giocatore del. Spuntano dettagli interessanti in merito all’accordo tra gli azzurri e l’ex Roma. Ilè ormai sempre più vicino ad acquistare, a parametro zero, Leonardo. L’esterno numero 37, che nei giorni scorsi ha sancito ufficialmente il suo addio alla Roma dopo la scadenza del contratto, è uno dei colpi individuati da Antonio Conte e Giovanni Manna per il nuovo progetto dei partenopei. L’obiettivo del direttore sportivo azzurro è quello di concretizzare il tutto prima della partenza del ritiro di Dimaro, dove il tecnico leccese metterà fortemente il suo per mettere su il nuovo. Nelle scorse ore sono andati avanti i contatti con il suo agente Davide Lippi e, a tal riguardo, si è diffuso anche un certo ottimismo.