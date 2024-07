Sondaggio italiani tra i più tiepidi in Europa nel sostegno a Kiev Il 63% contro l’aumento delle spese per le armi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) L’Italia è uno dei paesi dell’Unione europea in cui si registra la più diffusa contrarietà ad un aumentomilitari. Emerge dall’ultimodello European Council on Foreign Relations, pubblicato in vista del summit Nato della prossima settimana. L’indagine esamina ad ampio raggio l’atteggiamento dei cittadini di 15 paesi Ue nei confronti del conflitto tra Mosca e. Il 63% degliè contrario all’incremento del budget per la difesa come reazione alla guerra, appena il 9% auspica il contrario.verso il riarmo, ma non quanto gli, sono anche i greci (55% contrario) e gli spagnoli (51%). I più propensi ad un incrementopersono invece polacchi (53% a favore, unico paese in cui si supera la metà degli interpellati, ndr), gli estoni (45%) e gli svedesi (41%).