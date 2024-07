Sei un idiota come tua mamma | bimbi insultati e picchiati in un asilo nido di Roma Condannate due maestre

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Due educatrici in servizio presso unnella zona Eur sono statea pene di un anno e quattro mesi e un anno e otto mesi di reclusione per aver maltrattato abitualmente i bambini dell’istituto, con vessazioni psicologiche e fisiche mortificanti. Tuttavia, queste accuse burocratiche non riescono a trasmettere il dramma vissuto dai piccoli alunni, vittime di schiaffi sul sedere, sulle mani e sul volto. È attraverso i racconti delle vittime che emergono dettagli agghiaccianti: strattoni, ore trascorse in uno stanzino buio, soli e piangenti, continuamente rimproverati. I bambini, con il loro linguaggio semplice, hanno dato l’allarme: “La maestra mi dà le tò tò”. Questi segnali, insieme a comportamenti insolitipicchiare le bambole o autoinfliggersi schiaffi, hanno fatto capire ai genitori che qualcosa non andava.