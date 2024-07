Scherma Parigi 2024 Michele Gallo sostituisce Pietro Torre nella gara individuale di sciabola

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Cambia in corsa la strategia dell’Italia dellain vista dei Giochi olimpici digiornata di ieri è stato comunicato un avvicendamentomaschile. Difattidisputerà anche la, mentresarà della partita esclusivamente nel team event. Nel momento in cui erano state ufficializzate le convocazioni, ovverosia a inizio giugno, i tre prescelti per la provaerano Luigi Samele, Luca Curatoli e, appunto,era stato aggiunto quale riserva e carta da giocarsicompetizione a squadre. Tuttavia, agli Europei di Basilea, il ventitreenne campano si è fregiato della medaglia d’oro. L’accaduto ha spinto il CT Nicola Zanotti a modificare le gerarchie interne.