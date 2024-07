Ruzza Watch day | da Steven Basalari a Fedez Tutti in fila dall’orologiaio milanese Lorenzo Ruzza

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 3 luglio 2024)day:in. I dettagli Il pubblico delle grandi occasioni a Milano. Traffico in tilt, gente arrivata da tutta Italia. E’ la seconda edizione delday: un evento voluto da, orologiaio super virale, che ha aperto la nuova boutique ed ha lanciato la nuova collezione di. Si tratta dell’orologio ideato da lui stesso e che è diventato popolare. Migliaia di persone in coda per tutta la giornata a partire delle prime ore della mattina. Un evento mediatico., sui social, è famoso per la distruzione degli orologi fake. Quando qualcuno arriva nel suo store con una replica (spesso molto vicina all’orologio reale), lui urlando prende a martellata la “patacca”.