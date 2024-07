Philips la linea di monitor E1 si espande con quattro nuovi modelli

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Nel mese di luglio, ladi prodotti della serie E1 dis sicon l’aggiunta diall’interno della sua ampia offerta per i professionisti dinamici di oggi. Caratterizzati da una serie di innovazioni che migliorano la produttività, questidal design accattivante assicurano che sia i professionisti che gli utenti amatoriali abbiano tutto ciò che serve per ottenere il massimo da ogni giornata lavorativa. Un piacere per gli occhi I27E1N1800A, 27E1N1800AE, 27E1N1900AE e 32E1N1800LA sono dotati di un display 4K UHD da 27?/68,6 cm o 32?/80 cm con un design elegante e raffinato, un profilo standard senza cornice su tre lati per facilitare la configurazione di piùe caratteristiche innovative per migliorare le prestazioni visive e il comfort fisico.