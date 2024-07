Nyt | Biden valuta se continuare la corsa

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Il presidente americano Joeavrebbe detto a un alleato chiave di essere consapevole che potrebbe non essere in grado di salvare la sua candidatura se non riuscirà a convincere gli elettori di essere in grado di portare avanti il suo incarico dopo la disastrosa performance durante il dibattito della ssettimana in Georgia. Joeavrebbe detto a un alleato chiave di essere consapevole che potrebbe non essere in grado di salvare la candidatura A riferirlo è il New York Times a cui l’alleato ha riferito cheè ancora profondamente impegnato nella lotta per la rielezione, ma le sue prossime apparizioni nel fine settimana in Pennsylvania e Wisconsin e l’intervista prevista per venerdì con George Stephanopoulos di ABC News saranno tappe decisive.