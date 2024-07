Nasce Ssc Ancona Guerini presidente L’allenatore sarà Massimo Gadda

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024), 3 luglio 2024 – Il battesimo nel cuore pulsante dello stadio dinanzi a 2mila persone. Il luogo ideale. Le mani che si alzano, stavolta non solo per un coro di quelli classici da Curva. Ma per un coro, unanime, che funge da voto per il conferimento dei marchi. Lo spettro di non sentire più risuonare "Gente di mare", al Del Conero, viene cancellato quando parte l’iconico inno del mondo biancorosso. Un mondo che ha sofferto, in questi giorni. È rimasto ferito. Ma è ancora in piedi e riparte. Per l’ennesima volta. Riecco l’, la nuova Società sportiva calcio. Quella targata Daniele Silvetti, che ha vissuto un mese frenetico da regista per un’operazione vinta e senza precedenti. E quella di cui si faranno garanti due protagonisti unici della storia dorica: mister Vincenzo(nel ruolo di) e(da allenatore), rispettivamente tecnico ed eterno capitano dell’che raggiunse, nel 1992, la prima storica serie A.