Mosca | Erdogan non sarà pacificatore

(Di mercoledì 3 luglio 2024) 22.40 Il presidente turconon agirà come possibile mediatore nei colloqui per la risoluzione del conflitto in Ucraina. Questo lo ha detto il portavoce presidenziale russo Peskov. "No, impossibile", ha detto Peskov il quale ha spiegato che il conflitto è stato discusso durante l'incontro trae Putin ad Astana, capitale del Kazakistan, a margine del vertice dell' Organizzazione per la cooperazione di Shanghai.ha invitato le parti a mettersi a un tavolo. E dicendosi ottimista: "Una pace giusta è possibile".