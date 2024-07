Microdanza al museo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Con Aterballetto anche i musei danzano: oggi e domani, alle 19 e alle 21, Classis, ildella città e del territorio a Classe, è conquistato da MicroDanze, il progetto ideato da Gigi Cristoforetti per portare brevissime performance di sei-otto minuti in spazi inusuali per la danza.Otto coreografi per otto pezzi a cui assistere in successione, proprio come in visita a un, sfuggendo alla tradizionale dinamica del palcoscenico che vuole gli spettatori separati dagli interpreti. Così il nuovo appuntamento di Ravenna Festival, nato dalla collaborazione con RavennAntica, rinnova l’intreccio tra patrimonio storico-archeologico e spettacolo dal vivo. Già applaudito anche ad Atene, Bruxelles e Madrid, MicroDanze è un cortocircuito di codici e linguaggi.