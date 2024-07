La giurista prenderà le redini della facoltà dal primo novembre 2024 fino al 2030 Dal 2018 è direttrice del Dipartimento di Economia ed è solo la 14esima donna a ricoprire questo ruolo in Italia

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 3 luglio 2024) L’Università dell’Insubria a Varese e a Como ha votato e ha scelto da chi farsi guidare per il futuro: non sarà un rettore, questa volta, ma una rettrice, ovviamente, nemmeno a dirlo, la prima nella storia dell’Ateneo. Il suo nome è Maria Cristina Pierro eledalal. Laè daldeldie le sue prime parole sono state per ringraziare tutti coloro che l’hanno sostenuta in questa impresa. Fiorello in cattedra: riceve il sigillo d’Ateneo all’Università di Urbino.