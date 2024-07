Ita-Lufthansa ok alle nozze | l’attesa è finita

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024). Arriva oggi il via libera dell’UeIta Airways-, tanto che il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha convocato in tarda mattinata una conferenza stampa con il presidente di Ita, Antonino Turicchi, e l’amministratore delegato di, Carsten Spohr, nella sede del dicastero di via XX Settembre. Dopo oltre un anno dall’accordo preliminare, sottoscritto a maggio 2023 tra il Tesoro eper la cessione di una quota di minoranza di Ita Airways al gruppo tedesco, le authority nazionali dei Ventisette hanno approvato la fusione sulla scia di un approfondito esame dell’operazione e domani con un giorno di anticipo, rispetto alla scadenza del 4 luglio, ci sarà l’annuncio ufficiale di Bruxelles.