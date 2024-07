Il problema della sinistra campolarghista è che ignora Starmer e ama Mélenchon

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 3 luglio 2024) C’è un modo per indovinare le prospettive e le traiettorie del neo-frontismo all’italiana e non ispira particolare ottimismo sulle magnifiche sorti e progressive. Si confronti l’entusiasmo suscitato in quelle lande dalla possibile rimonta al secondo turnocompagine «tutti contro Le Pen» in Francia e dal disinteresse, quando non dal sospetto, finora registrato per la probabilissima vittoria del Labour Party di Keiralle elezioni politiche nel Regno Unito di giovedì prossimo. Si capisce abbastanza bene che nelladi osservanza pagliaruliana ciò che non piace di Keirè ciò che invece piace tantissimo del baraccone antiriformista del Nouveau Front Populaire di Jean-Luc. Dinon piace che abbia rotto con la retorica anticapitalista e il welfarismo parassitario, con la scriminante anticolonialista di una prosopopea genuinamente antisemita e con il sogno di farebritannica una trincearesistenza anti-occidentale e anti-atlantica, cioè che abbia rottamato la piattaforma del suo predecessore Jeremy Corbyn, che è però sovrapponibile a quella de La France Insoumise dioltre che, ovviamente, a quella di tutto il cucuzzaro progressista italiano, che fa non solo da contorno, ma da sostanza del campo largo, attorno a un Partito democratico ambivalente, ma a trazione neo-berlingueriana.