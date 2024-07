Il miglior attaccante della Francia | la frase di Chiellini è diventata un caso

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Gli sfottò trae Italia sono classici perché, si sa, tra i due Paesi non scorre normalmente buon sangue. E intanto di recente anche Giorgioha colpito la Nazionale dei ‘Galletti', che è arrivata ai quarti di finale di Euro 2024 senza aver segnato un gol su azione, almeno secondo i tabelliniUEFA. Due vittorie con due autoreti, un pari a reti bianche con l'Olanda e l'1-1 contro la Polonia, arrivato con il calcio di rigore realizzato da Kylian Mbappé, pronto all'esperienza al Real Madrid dal prossimo anno. Il reparto offensivo fa fatica e l'ex difensoreJuve, dei Los Angeles FC eNazionale lo ha sottolineato in tv, sugli schermi di Fox Sports. Sulla scia delle dichiarazioni rilasciate dall'ex compagno bianconero Adrien Rabiot, che aveva sottolineato quanto fosse importante il risultato piuttosto che l'estetica (in vero stile ‘allegriano'), il collaboratore tecnico del Los Angeles FC si è lasciato andare ad unaimmediatamente virale sul web: "L'autogol è il".