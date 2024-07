Il mestiere di figlio d’arte Prova del fuoco in Piazza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Ah, come è difficile ildel: c’è sempre un paragone, un confronto, che è difficile da spezzare. Chi dice che è una sorta di facilitazione "mi manda babbo", non ci ha capito molto della vita, dei rapporti fra parenti stretti, fra amicizie e committenze. La foto di Augusto Mattioli ci riporta agli anni d’oro di Luigi Bruschelli in arte Trecciolino. Quando si vince, nel mondo del Palio, va inevitabilmente tutto bene. Sei praticamente intoccabile, un mito, un essere divino che scende ogni tanto sulla terra per celebrare i propri successi. E unche ha la stessa passione deve cercare di essere semplicemente se stesso, andare per la propria strada privo di carta di identità. Contano i risultati e anche l’iniziale curiosità che ci può essere nei propri confronti è cosa che si va ben presto a perdere.