Fondi FSC Mastella a Fitto e De Luca | Fate presto il conto della diatriba lo pagano sindaci e territori

(Di mercoledì 3 luglio 2024) SuiFSC parte l’appello del Sindaco di Benevento Clemente. Latra Dedanneggia iFSC. “SuiSviluppo e Coesione l’appello che rivolgo al Ministro Raffaelee al presidenteCampania Vincenzo De, a nome dei, è!”, lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente. “La stragrande maggioranza delle risorse è ancora tenuta colpevolmente in congelatore, ostaggio di un’irragionevoleistituzionale. Questa incredibile impasse mette a rischio eventi di fondamentale importanza turistica e culturale e opere pubbliche per cui ogni istante di ritardo comporta lungaggini e rallentamenti: sarebbe un delitto politico-amministrativo, se noifossimo costretti ad annullare o ridimensionare manifestazioni di storico pregio a causa di una testarda vocazione allo scontro”.