F1 GP Gran Bretagna 2024 | numeri statistiche curiosità King Lewis non ha certo intenzione di abdicare!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 3 luglio 2024) La Formula 1 chiude il proprio “trittico di inizio estate” andando a celebrare una delle proprie tradizioni più ferree, ovverosia ilPremio di. Questo appuntamento non è mai mancato dal calendario iridato, dunque domenica 7 lugliovivrà la propria 75ma edizione valida per il Mondiale. La storia della categoria, peraltro, comincia proprio qui. Sabato 13 maggio 1950, alla presenza dell’allora Re Giorgio VI e di sua figlia Elisabetta (destinata a diventare sovrana con il nome di Elisabetta II), si disputò il primo GP di sempre. Vinse Nino Farina, a bordo di un’Alfa Romeo 158, davanti alle monoposto gemelle di Luigi Fagioli e Reg Parnell. Se ci riferiamo a Silverstone, quella delsarà la 58ma corsa valida per il Mondiale a disputarsi nell’autodromo.