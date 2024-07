Emergenza sanità Turismo da rifare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Marcello Borghetti (Uil): cosa chiedete al governatore che verrà? "Sicuramente un focus per il Patto per il lavoro e il clima perché deve essere aggiornato. Questo progetto è stato un modello preso come esempio nazionale ma molte cose sono cambiate. Questa è una regione che ama narrare solo le cose che vanno bene, una regione industrializzata dove ci sono tante eccellenze e opportunità ma si stanno creando delle sacche di lavoro povero che creano disuguaglianze. Ci sono problemi nella filiera della logistica, nei servizi, nel lavoro somministrato, negli appalti e subappalti, così come ci sono sempre più partite Iva al confine con il lavoro subordinato e troppa irregolarità nell’applicazione di contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.