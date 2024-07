Correva l’anno 1986 e Tom Cruise raggiungeva il successo sul grande schermo con Top Gun Da allora è successo di tutto tra matrimoni e figli flirt e Scientology Ma lui ha sempre lo stesso fascino sornione da bello e impossibile

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 3 luglio 2024) L’eterno ragazzo del cinema americano compie oggi 62 anni. Nato il 3 luglio 1962 a Syracuse (New York), Tomha esordito nel mondo del cinema negli anni ’80 conquistando il pubblico e i registi più famosi proprio per la sua faccia giovane e un po’ insolente, la stessa con cui fa sognare generazioni intere, anche oggi. A partire dal ruolo di Pete “Maverick” Mitchell in Top Gun, uno dei suoi film più famosi che lo ha consacrato anche come sex symbol dello star system internazionale. Del divo, però, si parla tanto e non solo per i successi cinematografici. La sua vita privata èsotto i riflettori, dagli amori famosi (da Nicole Kidman a Katie Holmes) alla sua appartenenza alla setta di. Ultima sua fiamma nota ai media? Elsina Khayrova, 36 anni, ex modella e socialite russa,a di Rinat Khayrov, ex parlamentare della Duma a Mosca e fedelissimo del presidente Vladimir Putin.