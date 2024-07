Corrado cambia ancora squadra Niente Inter va in Serie B

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Niccolònuovamente. Dopo le due esperienze dello scorso anno il giocatore cerca un altro posto dove poter incidere. Questo posto non sarà l’, che non esercita così la recompra. CAMBIO – L’ha ceduto Niccolòalla Ternana nel luglio del 2022 mantenendo la recompra. Il giocatore classe 2000 adesso sta perree non tornerà al club nerazzurro. La sua crescita non è stata dirompente e la società meneghina ha deciso di andare oltre.andrà al Brescia, l’accordo con la Ternana è chiuso. Anche la Reggiana seguiva il calciatore, ma Gianluca Di Marzio ha dato la notizia relativa al club lombardo. Dopo le 17 presenze nella parentesi iniziata a gennaio con il Modenarimane inB e non fa il salto che lo avrebbe portato nellasuperiore.