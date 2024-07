Cellole Biagio Izzo all’Arena dei Pini di Baia Domizia

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 3 luglio 2024). Il Comune annuncia un nuovo appuntamento dell’Arena deidi. Il 23 agosto il palco dell’Arena ospiterà infatti la commedia “Esse O Esse” dell’attore e registacon la partecipazione di Francesco Procopio. Il fitto programma di concerti e spettacoli della quarta edizione dell’Arena deidiinizia a prendere forma, sono già dodici gli appuntamenti in programma per l’Estate 2024: Sbam! From Jova Beach Party (20 luglio) – Giorgio Panariello e Marco Masini (29 luglio) – Max Gazzè (31 luglio) Piero Pelù (3 agosto) – Emma (6 agosto) – Gazzelle (9 agosto) – Annalisa (10 agosto) – Achille Lauro (12 agosto) – Loredana Bertè (13 agosto) – De André (17 agosto) –(23 agosto). L’evento è stato organizzato grazie al lavoro svolto in stretta collaborazione tra il Sindaco didott.