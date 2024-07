Bonus colonnine da quando si può inoltrare domanda e chi può richiederlo

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Tra pochi giorni torna disponibile in Italia il, dasi puòe chi puòIl futuro della mobilità in Italia si tinge sempre più di verde grazie a nuove iniziative che promuovono l’uso di veicoli elettrici. Tra queste, spicca il lancio del “domestiche”, un’iniziativa fortemente voluta dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, gestita da Invitalia, che mira a incentivare l’acquisto e l’installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici. Con una dotazione finanziaria iniziale di 20 milioni di euro, questo programma rappresenta un passo significativo verso la transizione ecologica del Paese., la data – notizie.comA partire dalle ore 12 dell’8 luglio 2024, persone fisiche residenti in Italia e condomìni avranno la possibilità di accedere ai contributi previsti dal “domestiche”.