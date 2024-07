Asse Napoli-Juve dopo Chiesa un altro bianconero nel mirino | notizia bomba da Torino

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Tra ile lapotrebbe esserci un vero e propriodi mercato: in queste settimane sono stati molto chiacchierati Di Lorenzo e, ma ora spunta unnome. Settimane molto movimentate sia per ilche per lantus: entrambe le compagini hanno deciso di cambiare tecnico (gli azzurri hanno puntato su Antonio Conte, mentre i bianconeri su Thiago Motta). Le due squadre sono protagoniste sul mercato e molti rumors riguardano anche molteplici affari che potrebbe consumarsi sull’. La suggestione più grande in casa azzurra è quella che porta a Federico, calciatore che sembrerebbe in uscita (visto anche il contratto in scadenza nel 2025, ndr). Antonio Conte è un suo grande estimatore, anche se al momento la squadra in vantaggio per accaparrarselo eventualmente è la Roma.