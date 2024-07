Wicked | anticipata la data d’uscita della prima parte

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di martedì 2 luglio 2024) Universal Pictures ha annunciato questa notte di aver anticipato l’uscita nelle saledi, il film ispirato al celebre musical. Inizialmente atteso nelle sale USA per il 29 novembre, il film di Jon M. Chu ora è stato anticipato al 22 novembre, lo stesso weekend in cui è stato programmato “Il Gladiatore 2” (qui le prime immagini esclusive diffuse ieri). Ad oggi la secondadiè ancora fissata al 25 dicembre 2025. Il film – diviso in due parti – è stato diretto da Jon M. Chu, ed ispirato dall’omonimo musical di Winnie Holzman, basato a sua volta sul romanzo “Strega: Cronache dal Regno di Oz in rivolta” di Gregory Maguire (sorta di rivisitazione de Il Mago di Oz dalla prospettiva delle streghe). La sceneggiatura è stata firmata da Winnie Holzman e Stephen Schwartz, il compositore/librettista dell’opera originale.