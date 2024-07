Un genio e dei senza pal** Cassano spara a zero | è polemica su Spalletti ed Euro 2024

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 2 luglio 2024) Dopo l’eliminazione dell’Italia del CT Lucianoad, l’ex calciatore Antonio, intervenuto alla trasmissione “Viva il Futbol” ha voluto difendere il tecnico della Nazionale, definendolo “” ed ha puntato il dito sulla qualità della rosa, sull’atteggiamento dei calciatori visto nel corso delle quattro partite deglipei. Le parole disu“Meritatamente fuori, la Svizzera ci ha travolto. Io avevo detto a: ‘Occhio, la Nazionale non è buona: è scarsa, una bella gatta da pelare’. Ma sarò sempre al suo fianco, era ed è un. Abbiamo fatto schifo:personalità, qualità, idee, palle.niente. In Italia si pensa a speculare anche se in panchina avevamo un. Ma il mister più di questo non poteva fare, perché i giocatori che si dice siano buoni dovrebbero venire fuori.