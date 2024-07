Stelle dello sport settempedano In piazza brillano gli atleti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024) Passerella inper "Le". Una vetrina per glidi San Severino che si sono distinti nelle rispettive discipline durante la passata stagione agonistica, ma anche un omaggio alla carriera, come ad esempio i riconoscimenti consegnati a Fabrizio Castori, il mister dei record, che ha origini proprio settempedane, e a Luca Gentili, ex portiere di serie A e B che ha allenato i numeri uno dell’Ancona nella stagione appena conclusa. La serata, condotta da Marco Moscatelli e dalla campionessa olimpionica di scherma, Elisa Di Francisca, è stata ideata dal Comune e organizzata in collaborazione con la Settempeda e con il patrocinio del Consiglio regionale delle Marche. Tra gli ospiti la giocatrice di pallavolo di serie A, Giorgia Quarchioni, il delegato Coni di Macerata, Fabio Romagnoli, il vice presidente del Consiglio regionale, Gianluca Pasqui, l’ortopedico Leonardo Pasotti, primario a Camerino, e il "guardiano" del santuario di San Pacifico, padre Luciano Genga, che in chiusura ha ricordato i valori più autentici, a cominciare dall’amicizia.