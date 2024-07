Sollicciano problemi cronici Senz’acqua nelle celle roventi Monta la protesta dei detenuti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 luglio 2024) di Stefano Brogioni FIRENZE Manca l’acqua aladei. E’ stato un fine settimana ad alta tensione nel penitenziario fiorentino, quando il malcontento dei carcerati per i rubinetti asciutti si è trasformata in una vibranteal termine dell’ora d’aria. A causa della vecchiaia dell’impianto idrico (un eccesso di potenza rischia di far saltare le tubature), l’acqua non raggiunge le docce e alcune sezioni del penitenziario. Un problema noto, ma che pare irrisolvibile senza un intervento drastico che, al momento, non risulta in programma. La mancanza d’acqua si somma al caldo che, in quel blocco di cemento armato, in questi giorni in cui le temperature s’impennano, diventa rovente così come è invece gelato in inverno.