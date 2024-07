Sarah Ferguson e il tenero ricordo di Lady Diana | Eri un pilastro di luce e amore

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di martedì 2 luglio 2024) Nessun messaggio pubblico da Kensington Palace Lunedì 1 luglio, giorno in cui sarebbe stato il 63esimo compleanno della principessa, da Kensington Palace non è stato diffuso alcun messaggio pubblico. Questa assenza di un tributo pubblico non sorprende, poiché la presenza sui social media della famiglia Wales rimane formale e riservata.personale di William Il principe William ha costantemente scelto di mantenere privata la memoria di sua madre, condividendo i suoi sentimenti solo in rare occasioni. Questo approccio è in linea con la sua preferenza nel mantenere unpersonale e introspettivo della principessa. Il sentito tributo diMentre il palazzo rimaneva silenzioso,onorò pubblicamente la principessacon un messaggio accorato.