San Siro il sindaco agli architetti | | Critiche premature sul restyling

(Di martedì 2 luglio 2024) Rispedisce ledell’Ordine deglial mittente. In tema di ristrutturazione di San, ilGiuseppe Sala replica al presidente della categoria, Federico Aldini, che la scorsa settimana ha affermato che il Comune sta portando avanti una procedura poco trasparente suldel Meazza. Glisi sono chiesti chi abbia incaricato Webuild di preparare il piano di fattibilità sul futuro della Scala del calcio presentato a Milan e Inter. Webuild e Comune avevano già replicato che quella di Webuild è stata un’iniziativa spontanea e a costo zero e ieri il primo cittadino ha risposto cosìche chiedono maggior chiarezza sulle procedure e un bando pubblico: "Dipende da chi realizzerà i lavori. Finché non si sa, mi pare una presa di posizione teorica e quantomeno prematura su chi realizzerà i lavori, se mai si dovesse andare verso la direzione delle ristrutturazione, che io auspico".