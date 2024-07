Salute di Biden il pressing del Washington Post sui dem | Serve realismo o ve ne pentirete

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 2 luglio 2024) “Joedeve guardare conalle elezioni. La Francia e il Regno Unito mostrano perché. Seresta e Trump vince, i democratici rimpiangeranno di non aver riflettuto più attentamente in questo momento”. La tesi è delche in un editoriale collega la situazione in cui si trova il presidente Usa in carica a quella di Emmanuel Macron, “umiliato” al primo turno delle elezioni legislative. E a Rishi Sunak, premier britannico che “certamente sarà sconfitto giovedì” nel voto in arrivo., ildelsui dem Dopo il New York Times, un altro quotidiano di rilievo assoluto si rivolge al presidente. “I tre leader occidentali hanno fatto grandi scommesse, sopravvalutando le loro capacità politiche.