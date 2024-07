Rune | A tutti piace il bravo ragazzo ma ciascuno ha il suo carattere e il suo atteggiamento

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 2 luglio 2024) Holgersarebbe, in teoria, il terzo incomodo dei nuovi Big 3 che il tennis ha già battezzato. “L’altro” di Sinner e Alcaraz. Ha solo 21 anni, ma parla già di tempo perso, intervistato dal Telegraph. Un paio di stagioni fa era il numero 4 al mondo. Poi si è impallato. Ora è numero 15. Sa che gli altri due stanno volando via: “Penso che la stabilità sia super importante”. Invece ha cambiato coach su coach, passando per i vari Mouratoglou, Becker e Luthi. Ora è di nuovo con Mouratoglou, ma con l’aggiunta di Carlsen. “Non posso dire di non essermi allenato bene in un anno, ma non mi sono allenato come avrei dovuto. Ho perso un po’ di tempo. Non possiamo ancora paragonarci per niente a Novak, Rafa e Roger. Ma il fatto che la gente stia iniziando a parlare dei prossimi Big 3 è entusiasmante.