Perse cinquemila aziende Commercio in sofferenza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024) Diminuiscono le società di persone e crescono quelle di capitali. Crollano le imprese in settori tradizionali come ad esempio l’agricoltura e il, mentre crescono quelle in settori a più alta capacità di innovazione. Ma il saldo resta pesantemente negativo per il nostro territorio con quasi 5milain meno dal 2014 a oggi. È questo in sintesi il quadro che emerge dalla ricerca effetuata sull’andamento delle imprese nella regione Marche e più in particolare nella provincia di Macerata negli ultimi dieci anni effettuata dalla Cna. "A livello regionale sono diminuite di un quarto le imprese individuali e le società di persone, mentre sono cresciute del 32% le società di capitale. Le individuali calano nel settore agricolo (-33%) e nel(-30%), le snc stanno scomparendo nella manifattura (-39%) e nei settori turistici (-33%)", spiega il presidente, Maurizio Tritarelli.