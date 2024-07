Palio Granito Giraffa vince la provaccia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 luglio 2024) Siena, 2 luglio 2024 - E’ il nuovo fantino di Piazza,, are lacon Ardeglina per la. Questo il nome scelto dal capitano Guido Guiggiani per il ventenne di Oliena che stasera correrà il. L’altro fantino debuttante, ’battezzato’ ieri sera nel Bruco, è Mattia Chiavassa, detto Tambani. Che prende il primo posto al canape, accarezzando Brivido sardo, quando il mossiere Bartolo Ambrosione chiama dentro i cavalli. Accanto prende posto la Lupa, quindi Onda, Leocorno, Pantera,, Nicchio, Civetta e Valdimontone. Di rincorsa è Tittia su Veranu nell’Oca. Ambrosione li fa uscire una prima volta dai canapi, non era mai successo finora nelle prove. Quindi ancora dentro: i cavalli dimostrano di essere bene addestrati, fermi come statue.