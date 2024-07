Omicidio Serena Mollicone chiesti 24 anni per maresciallo Mottola 22 per figlio e moglie

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 2 luglio 2024) Al termine della requisitoria per il casosono stati24per l'ex comandante della caserma dei carabinieri di Arce Francoe 22per suaAnnamaria e per ilMarco. Francoè "la persona che ha tenuto il comportamento più grave perché era il comandante della stazione dei carabinieri e avrebbe dovuto prendere per primo le iniziative per evitare che questa ragazza morisse" ha detto il sostituto procuratore generale Deborah Landolfi nel corso della requisitoria del processo di secondo grado, davanti alla prima Corte d'Assise d'Appello di Roma, per l’di, la 18enne di Arce uccisa nel 2001. "Per Marco e Annamaria- ha chiarito - chiediamo 22di reclusione, una pena un po' più alta del minimo edittale vista la gravità della situazione.