Miglior barista di Cesena Vince Virginia Calandrini

(Di martedì 2 luglio 2024)del Chiosko Savelli è ladi. Parola di 764 lettori del Carlino che hanno compilato e inviato i tagliandi pubblicati fino al 29 giugno scorso. Una pioggia di tagliandi: quasi seimila in totale quelli giunti in redazione. Piazza d’onore per Sara Cammisa di Mondo Caffé (687 voti) e terzo posto a Ilaria Ricci della pasticceria Olivi di via Madonna dello Schioppo (676). Seguono Ylenia Tisselli (584), Rudi Sherifi (491), Claudia del Pennys (280), Camilla di Porta Trova (226), Susanna Bonanno (218), Daniele Lucchi (165), Lucia Brighi (156), Martina Fabbri (153), Gabriela Popa (148), Roberta Tintoni (140), Chiara Galassi (133), Antonia Rossi (75), Cristina Montecampi (72), Francesco Fesani (67), Alex Prati (58), Egea Buratti (53) e a seguire una decina di altri baristi con meno di cinquanta voti.