Meloni tra l’incognita Parigi E il blitz di Salvini con Orbán

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 2 luglio 2024) Le elezioni in Francia sono un passaggio cruciale tanto per la partita che Ursula von der Leyen sta conducendo per la sua riconferma alla guida della Commissione Ue, quanto per quella, esterna – che la premier Giorgiaè chiamata a giocarsi a Bruxelles per riuscire a strappare una delega dignitosa per l’Italia – e per quella tutta interna alla destra italiana ed europea. Se Marine Le Pen dovesse spiccare il volo anche al secondo turno, il potere contrattuale del presidente francese Emmanuel Macron è destinato a indebolirsi. Idem l’asse franco-tedesco che sostiene la riconferma di Ursula. Non a caso la candidata alla Commissione europea sta proseguendo nella girandola di incontri con le forze politiche – vedi i Verdi ieri – per garantirsi la sua elezione in Plenaria.