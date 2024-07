L’ultimo post di Clelia Ditano morta a 25 anni cadendo nel vano dell’ascensore guasto

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di martedì 2 luglio 2024)pubblicato su Instagram poche ore prima di morire,nel vuoto dal quarto piano del palazzo in cui abitava. “A quello che verrà”, scrivevaa 25il 1° luglio per un tragico incidente, avvenuto in una palazzina di proprietà di Arca (Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare) Nord Salento, situata in via Piave, a Fasano, in provincia di Brindisi. Impiegata presso un B&B locale, dove si occupava delle pulizie, amante dello sport e di Blanco,, secondo quanto si apprende dalle prime ricostruzioni, sarebbe uscita di casa per chiamare l’ascensore ma, quando ha aperto la porta, la cabina non era salita, fermandosi al primo piano, e lei sarebbe precipitata nel vuoto, schiantandosi sul tetto della stessa.