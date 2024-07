LIVE Musetti-Lestienne 4-6 Wimbledon 2024 in DIRETTA | 1 set per il francese

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 2 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI NARDI-ETCHEVERRY LADI BELLUCCI-SHELTON 15-0 Servizio e dritto! Gocce di pioggia, erba umida, scende l’arbitro a controllare: si gioca.6-4! Un primo set allarmante per l’azzurro, ceduto con un break ma in cui ha concesso 5 palle break al, molto centrato. 40-0 Slice vincente. 30-0 Servizio, dritto e smash a rimbalzo. 15-0 Lungolinea di rovescio vincente. 4-5 A zero, quantomeno constingea servire per la prima partita. 40-0 Non risponde di rovescio il. 30-0 Rovescio out di. 15-0 Seconda slice che dà il punto all’azzurro, che serve per restare nel 1° set. 3-5 Con la prima. 40-15 In mezzo alla rete lo slice.