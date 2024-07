LIVE Bellucci-Shelton 6-4 3-6 6-3 Wimbledon 2024 in DIRETTA | in corso il riscaldamento

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 2 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.47 Una partita cheha giocato tutta all’attacco, come dimostrano le 19 discese a rete, in cui ha vinto il punto per 14 volte. Non deve cambiare nulla l’azzurro, per cercare di completare quella che sarebbe una piccola-grande impresa. 14.46 I margini di crescita per l’italiano sono enormi, anche all’interno di questa partita. Basti pensare al 49% di prime messe in campo fino ad ora, con una resa però dell’83% e soprattutto del 62% sulla seconda. Molto buono invece il 70% di, che però vince appena 12 punti su 27 quando non entra la prima. 14.45 Giocatori già in campo per il. 14.44 Ieri però ciò che ha fatto più la differenza è stata la distribuzione vincenti/gratuiti: in positivo 24/17, in negativo 27/33 lo statunitense.