LIVE Bellucci-Shelton 6-4 3-6 6-3 3-6 Wimbledon 2024 in DIRETTA | lo statunitense gioca un gran parziale e porta tutto al quinto

(Di martedì 2 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-1 Break! Bruttissima volée sbagliata dall’azzurro, colpo non impossibile che ieri ha messo a segno più volte. Questo errore non ci voleva, e ancora una volta l’americano strappa subito il servizio all’italiano. 30-40 Palla break. L’americano lascia esplodere il rovescio lungolinea, poi avanza a rete euna buona volée, appena lungo purtroppo il passante di. 30-30 Esce la risposta di, regalo molto gradito sulla seconda. 15-30 Si carica dopo la prima vincente il classe 2001, a dir poco fondamentale tenere questo turno di servizio. 0-30ferma il gioco e chiama il challenge per una palla da lui giudicata lunga, palla che però aveva toccato la linea. Abbaglio del giudice di sedia che chiama fuori una prima nettamente sulla linea dell’azzurro, come dimostrato dal video check.