Le migliori app per farsi rimborsare voli cancellati o in ritardo

(Di martedì 2 luglio 2024) Scaricare un'app che possa aiutarci a gestire la pratica di rimborso in caso di volo cancellato o inè una buona pratica da fare prima ancora di partire. Oramai i viaggi in aereo sono sempre più rischiosi da questo punto di vista: se le compagnie low cost viaggiano sempre sul filo del rasoio tra ritardi e lunghe code da gestire al gate, anche i vettori più quotati non se la passano molto meglio. E se fino a due anni fa potevamo dare la colpa alla ripartenza dopo la pandemia che aveva trovato impreparati aeroporti e aziende di smistamento dei passeggeri a terra, nel 2024 sono le Olimpiadi di Parigi a preoccupare i cieli d'Europa a rischio intasamento tra atleti in viaggio, tifosi al seguito e vacanzieri in partenza nel corso dell'estate.