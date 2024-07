La disco music è ancora viva

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 2 luglio 2024) C’è una data che ha rappresentato un autentico spartiacque per il rilancio internazionale, in grande stile, della: il 17 maggio 2013. Quel giorno è uscito in tutto il mondo l’album-kolossal Random Access Memories dei Daft Punk, diversissimo dai loro lavori precedenti all’insegna della dance elettronica, realizzato interamente attraverso strumenti veri, senza ricorrere a suoni campionati. L’album del duo francese composto dai “robotici” Thomas Bangalter e Guy-Manuel de Homem-Christo, i cui volti sono immancabilmente celati dai caschi, ha rilanciato clamorosamente le quotazioni degli "ospiti" Nile Rodgers e Giorgio Moroder e, più in generale, delle sonorità funk-degli anni Settanta, genere ingiustamente sottovalutato dalla critica militante, ma mai dal pubblico, che l’ha sempre amato e celebrato.