Kyrgios annuncia il rientro | Tornerò in doppio e poi in singolare

(Di martedì 2 luglio 2024) “Sono qui anche per allenarmi. La mia operazione al polso è avvenuta 10 mesi fa e continuo a prepararmi per il mio ritorno. L’idea è quella di disputare un torneo diil mese prossimo: sarà assolutamente motivante. In seguito, se tutto va bene, continuerò a giocare ine vedremo come andrà“. Nickha cosìto il suo atteso ritorno in campo, al momento con le vesti di commentatore a Wimbledon per la Bbc. Il tennista australiano, di origini greche e malesi, è uno dei più scintillanti talenti del circuito maggiore, ma è fuori dai giochi da quasi un anno a causa di un infortunio al polso occorso ad agosto 2023. Dopo una sconfitta per mano del cinese Yibing Wu a Stoccarda, il finalista a Wimbledon del 2022, si è assentato dai campi ed è stato protagonista nel mondo del tennis soltanto dietro un microfono.