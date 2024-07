Italia da rifare ecco i 30 azzurri su cui puntare | un piano per il futuro

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Una premessa: prima di indicare da quali giovani ripartire, va ripensata l'idea di Nazionale maggiore. Non deve più essere una squadra chiamata a vincere ad ogni costo, costretta per volere popolare e federale ad alzare trofei, ma un laboratorio di gioco e giocatori che può anche perdere, che deve essere libero di perdere. La Nazionale maggiore deve dare ai giovanini il palcoscenico di rilievo che i club non vogliono o non possono offrire. Deve diventare un'ulteriore Under. Per accettare questo cambio di paradigma serve un ribaltamento culturale. È il momento migliore per indurlo, ormai siamo abituati a non vincere. L'approccio deve essere quello adottato (a tratti) da Roberto Mancini quando convocò Zaniolo ancor prima che questi esordisse nella prima squadra della Roma.