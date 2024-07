Invitata al matrimonio racconta com’è andata fra Tony Giulia e Damante

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 2 luglio 2024) Cosa c’è fraDe Lellis eEffe? Il rumor su loro è esploso settimane fa e quando i due si sono ritrovati aldi Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser tutti gli amanti del gossip hanno drizzato le antenne. Lei era lì in qualità di amica degli sposi, lui per lavorare (qualcuno aveva ipotizzato la presenza di Tananai, ma alla fine si è presentato il trapper). Un’al, parlando con Deianira Marzano, ha confermato il flirt. “Posso dirvi cheha scelto un tavolo lontano daEffe perché c’erae non ha voluto creare caos. La De Lellis ha litigato con una perché era nascosta a fumare conEffe. Ovviamente. Ha fatto una scenata da pazza a lui”. Un’altraha poi confermato che la giacca indossata daDe Lellis era diEffe (notizia confermata anche da lui in un video che circola in rete), ma la vera novità è arrivata grazie a una segnalazione inviata alla pagina Very Inutil People.